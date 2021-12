Borsa di Tokyo termina in calo sotto il peso dei semiconduttori, azionario asiatico debole

Valeria Panigada 29 dicembre 2021 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in territorio negativo, dopo i recenti rialzi. L'indice Nikkei ha terminato in ribasso dello 0,56% a 28.906,88 punti, sotto il peso del comparto dei semiconduttori, indebolito dalle vendite subite a Wall Street.In rosso anche gli altri listini dell'area Asia-Pacifico in un contesto improntato alla cautela per l'ultima settimana dell'anno. A pesare su Hong Kong e Shanghai, in calo di circa 1 punto percentuale, anche la notizia del confinamento della città di Xian per il settimo giorno a causa dei contagi da Covid-19.