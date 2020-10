Borsa di Tokyo termina in calo, azionario asiatico in ordine sparso

Valeria Panigada 16 ottobre 2020 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in calo, sui timori che le nuove restrizioni adottate da diversi paesi in Europa per limitare il contagio da Covid-19 possano soffocare la ripresa economica. Non aiuta nemmeno l'impasse sul fronte delle trattative al Congresso Usa per il nuovo piano di stimolo. In questo quadro, l'indice Nikkei ha terminato con una flessione dello 0,41% a 23.410,63 punti. Tra i singoli titoli, in evidenza Fast Retailing (+4,27%), che si aspetta un aumento maggiore del previsto dei risultati di bilancio.Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono in ordine sparso. Hong Kong avanza dello 0,9%, mentre Shanghai rimane debole con un -0,05% in attesa degli importanti dati macro che verranno diffusi la prossima settimana, e Sydney lascia sul parterre circa mezzo punto percentuale.