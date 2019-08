Borsa di Tokyo ritrova il segno più, azionario asiatico festeggia allentamento tensioni commerciali

Valeria Panigada 14 agosto 2019 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Dopo i recenti ribassi, la Borsa di Tokyo ritrova il sorriso grazie all'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina a seguito dell’annuncio dell'amministrazione Trump del posticipo al 15 dicembre prossimo dell'entrata in vigore di alcuni dei dazi del 10% annunciati a inizio mese (il cui avvio doveva essere il 1 settembre). Il rinvio riguarda complessivamente beni elettronici, come smartphone e laptop, per 98 miliardi di dollari dei 300 miliardi complessivi annunciati a inizio mese da Donald Trump. La decisione arriva a seguito dei contatti telefonici fra il vice premier cinese Liu He e il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin. Contatti definiti dal presidente americano come "produttivi".In questo contesto, l'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in rialzo dello 0,98% a 20.655,13 punti. Tra i titoli, hanno beneficiato soprattutto quelli del comparto elettronico come Tokyo Electronic e Murata Manufacturing. Positivi anche gli altri listini dell'area Asia-Pacifico, con Shanghai in progresso dello 0,60%, nonostante il debole dato sulla produzione industriale, mentre Hong Kong sale dello 0,54% sostenuta anche dalla fine delle proteste in aeroporto che aveva provocato nei giorni scorsi la cancellazione di centinaia di voli.