Borsa di Tokyo interrompe guadagni e chiude con segno meno, tornano timori su coronavirus

Valeria Panigada 7 febbraio 2020 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso in leggero calo questa mattina, all'indomani della sua migliore seduta da inizio anno. L'indice Nikkei ha terminato con una flessione dello 0,19% a 23.827,98 punti. La piazza nipponica ha ceduto terreno nonostante il balzo di oltre il 6% del colosso SoftBank, in scia alla notizia di una partecipazione significativa presa dal fondo attivista American Elliott Management. I timori per l'epidemia di coronavirus tornano in primo piano con un bilancio che non smette di peggiorare e si guarda ai possibili impatti sull'economia globale. Le autorità sanitarie cinesi hanno fatto sapere che al momento i morti sono saliti a 636 e le persone contagiate a oltre 30.000. Il presidente cinese Xi Jinping ha assicurato che il paese sta facendo tutto il possibile per contenere il contagio, secondo quanto ha riportato la televisione pubblica cinese. Attenzione al dato sulla bilancia commerciale della Cina che verrà diffuso nel corso della giornata. Intanto sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro americano, che verranno diffusi nel primo pomeriggio.