Borsa di Tokyo e listini cinesi chiusi per festività

Valeria Panigada 11 febbraio 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo oggi è rimasta chiusa per celebrare il National Day. Gli scambi riprenderanno regolarmente domani. Festività più lunga invece per i listini cinesi. Shanghai rimarrà chiusa a partire da oggi fino al prossimo 17 febbraio per il Capodanno lunare, mentre Hong Kong riaprirà gli scambi il prossimo 16 febbraio. Tra gli altri listini dell'area Asia-pacifico, poco mossa Sydney che ha chiuso con un -0,01%, mentre Mumbai mostra un rialzo dello 0,3%.Ieri Wall Street ha chiuso in ordine sparso dopo aver toccato nuovi record, con il settore energetico e finanziario in progressione mentre le grandi società tecnologiche hanno limitato i loro guadagni.