Borsa di Tokyo e Cina chiuse per festività, listini asiatici misti

Valeria Panigada 5 maggio 2021 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Anche oggi la Borsa di Tokyo e della Cina sono rimaste chiuse per festività e gli scambi riprenderanno regolarmente domani. Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono in ordine sparso questa mattina, con Hong Kong in calo dello 0,4%, mentre Sydney ha terminato in rialzo dello 0,4%. Gli investitori rimangono incerti in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, in uscita venerdì. La maggior parte delle indicazioni macro indica un miglioramento delle condizioni economiche, ma si teme anche un possibile aumento dell'inflazione. E le osservazioni del segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, sembravano alimentare queste preoccupazioni. Ieri Yellen ha affermato che i tassi di interesse potrebbero dover aumentare per evitare che l'economia si surriscaldi per poi minimizzare i suoi commenti in un'intervista con il Wall Street Journal dopo la chiusura di Wall Street.