Borsa di Tokyo chiusa per festività, azionario asiatico contrastato

Valeria Panigada 12 agosto 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Weekend lungo per la Borsa di Tokyo che oggi rimane chiusa per festività (è il Giorno della Montagna). Gli scambi riprenderanno regolarmente domani. Intanto gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono in ordine sparso, con gli investitori che rimangono cauti in attesa di sviluppi dal fronte commerciale Usa-Cina. Oggi, la banca centrale cinese ha fissato il punto di riferimento dello yuan a 7,0211 per dollaro, più debole del livello di venerdì ma più alto di quanto si aspettassero gli analisti. In questo quadro, Shanghai segna un rialzo dello 0,66%, mentre Hong Kong è piatta con un -0,10% e Sydney cede lo 0,24%.