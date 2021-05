Borsa di Tokyo chiude poco mossa, sale attesa per i dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 7 maggio 2021 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso quest'ultima seduta della settimana appena sopra la parità, dopo i rialzi della vigilia. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un +0,09% a 29.357,82 punti. A limitare i guadagni sul listino nipponico sono stati i timori legati a uno stato di emergenza prolungato a Tokyo.Debole anche Shanghai che scivola dello 0,4%, mentre Hong Kong si muove sulla parità. Le altre Borse dell'area Asia-Pacifico viaggiano invece in territorio positivo, con Sydney in rialzo dello 0,3%, Taiwan in salita dell'1,7% e Singapore che mostra un +0,7%, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera, dove il Dow Jones ha chiuso su un nuovo massimo storico. Intanto sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro americano, che verranno diffusi nel primo pomeriggio.