Borsa di Tokyo chiude in ribasso. Azionario asiatico misto, Shanghai rimane debole

Valeria Panigada 17 luglio 2020 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso, sui timori per il continuo aumento dei contagi che alimenta lo scetticismo per una ripresa economica rapida. Nella capitale del Giappone infatti si sono registrati un numero record di 293 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi con un -0,32% a 22.696,42 punti.L'azionario asiatico si muove in ordine sparso, con Hong Kong in rialzo dello 0,30%, mentre Shanghai rimane debole con un -0,30% dopo il tonfo di ieri. Sul listino cinese pesano le tensioni tra le due maggiori potenze economiche. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, l'amministrazione Trump avrebbe minacciato il divieto di ingresso negli Stati Uniti a tutti i membri del partito comunista cinese.