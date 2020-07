Borsa di Tokyo chiude in rialzo, trainata da rally Nasdaq, speranze vaccino e accordo Ue

Valeria Panigada 21 luglio 2020 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso in territorio positivo, incoraggiata dal rally del Nasdaq (+2,5%), che ieri sera a Wall Street ha chiuso la sua migliore giornata da fine aprile. Ma anche dalle speranze di un vaccino anti-Covid dopo che gli scienziati dell'Università di Oxford hanno riscontrato una risposta immunitaria protettiva in centinaia di persone che hanno provato il vaccino sperimentale. Infine, a sostenere gli scambi anche l'accordo dei leader europei sul Recovery Fund, il piano di rilancio dell'economia in Europa.In questo quadro, l'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,73% a 22.884.22 punti. Positivi anche gli altri listini dell'area Asia-Pacifico, con Sydney che chiude con un balzo del 2,6%, mentre Hong Kong sale dell'1,7%. Unica nota stonata è Shanghai che si muove debole sulla parità (-0,17%).