Borsa di Tokyo chiude in rialzo su speranze nuovo stimolo per l'economia Usa

Valeria Panigada 25 settembre 2020 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana si è chiusa con segno positivo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato la seduta odierna con un progresso dello 0,51% a 23.204,62 punti. Anche gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono per la maggior parte sopra la parità questa mattina, in scia al recupero di Wall Street e alle rinnovate speranze di un nuovo pacchetto di stimolo da 2.200 miliardi di dollari per gli Stati Uniti. Secondo gli ultimi sviluppi, i Democratici starebbero rivendendo la loro proposta nel tentativo di far ripartire i negoziati con l'amministrazione Trump e il nuovo piano di rilancio potrebbe essere votato già la prossima settimana. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, e il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, hanno ribadito l'importanza di questo nuovo pacchetto di stimoli, affermando che la massima priorità del governo dovrebbe essere quella di fornire prestiti a prezzi accessibili alle piccole imprese e un ulteriore sostegno ai milioni di americani ancora disoccupati.