Borsa di Tokyo chiude in rialzo in scia a rally tech a Wall Street e chiarimenti su accordo Usa-Cina

Valeria Panigada 23 giugno 2020 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha archiviato la seduta odierna con segno più, in scia al rally dei titoli tecnologici a Wall Street (Nasdaq ha toccato nuovo massimo storico) e alle ultime dichiarazioni di Washington sull'accordo commerciale Usa-Cina. Il consulente alla Casa Bianca per il commercio, Peter Navarro, ha chiarito che l'accordo sulla Fase 1 tra Stati Uniti e Cina è ancora valido, facendo un dietrofront imbarazzante dopo aver detto il contrario qualche ora prima a Fox News. "I miei commenti sono stati presi ampiamente fuori dal contesto", ha detto, stando a un comunicato diramato dalla Casa Bianca. A rassicurare è arrivato anche il tweet di Donald Trump: "L'accordo commerciale con la Cina è completamente intatto. Nella speranza che continueranno a rispettare i termini dell'intesa!". L'azionario asiatico, che a inizio giornata era partito male, si è così ripreso accelerando in territorio positivo e a Tokyo l'indice Nikkei ha virato al rialzo chiudendo con un +0,5% a 22.549,05 punti.