Borsa di Tokyo chiude in rialzo dopo nuovi record a Wall Street

Valeria Panigada 10 maggio 2021 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo che ha archiviato la seduta odierna con segno più. L'indice Nikkei ha terminato con un +0,55% a 29.518,34 punti. A sostenere gli scambi sul listino nipponico, ma anche sulla maggior parte delle Borse asiatiche, sono i nuovi record di Wall Street (Dow Jones e S&P500 hanno segnato nuovi massimi storici) dopo che il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano ha rassicurato gli investitori sul mantenimento prolungato della politica monetaria accomodante da parte della Federal Reserve.Nella settimana che prende il via oggi l’attenzione sarà quasi interamente incentrata sui dati macro che giungeranno dagli Stati Uniti e in particolare sull’inflazione di aprile che è attesa accelerare al 3,6%. "Importante - sottolineano gli analisti di Mps Capital Services - sarà soprattutto valutare la reazione dei mercati nel caso in cui il dato dovesse risultare, come già accaduto a marzo, superiore alle attese".