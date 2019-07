Borsa di Tokyo chiude in rialzo dopo nuovi record a Wall Street

Valeria Panigada 12 luglio 2019 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso l'ultima seduta della settimana in moderato rialzo, prima del lungo weekend festivo. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un +0,2% a 21.685,90 punti, in scia ai nuovi record di Wall Street. Per la prima volta in assoluto il Dow Jones ha raggiunto quota 27mila punti, in rialzo dello 0,85%, confermando il trend da primato della borsa americana. Anche l’indice S&P500 ha toccato quota 3.000 punti, per la seconda volta in due giorni, prima di chiudere appena sotto (2.999,91 punti). Lunedì la Borsa di Tokyo sarà chiusa per festività.