Borsa di Tokyo chiude in rialzo dopo Powell, azionario asiatico positivo

11 luglio 2019

La Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna con un progresso di circa mezzo punto percentuale, in scia ai guadagni di Wall Street scattati dopo le parole dovish di Jerome Powell. Nel suo discorso alla Camera Usa, il numero uno della Fed ha confermato la necessità di un taglio dei tassi per risollevare i fondamentali dell'economia americana. Gli investitori ora scommettono sempre di più sui tagli dei tassi da parte della Fed nella riunione di fine mese. L'indice Nikkei ha così guadagnato lo 0,51% finendo a 21.643,53 punti e il Topix ha incassato un +0,47% a 1.578,63 punti.Anche gli altri listini asiatici si sono uniti ai festeggiamenti imboccando la via dei rialzi. Hong Kong segna un progresso dello 0,73%, Sydney ha chiuso con un +0,39% mentre Shanghai è piatta con un +0,03%.