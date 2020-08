Borsa di Tokyo chiude in rialzo, azionario asiatico misto dopo ribassi Wall Street

Valeria Panigada 12 agosto 2020 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi con segno più, nonostante la debolezza di Wall Street ieri sera che ha pesato sul resto dell'azionario asiatico che si è mosso in ordine sparso. L'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,41% a 22.843 punti. Intanto Shanghai segna un -0,88%, mentre Sydney chiude con un -0,11%. Gli investitori si muovono incerti di fronte alle tensioni tra Stati Uniti e Cina, in vista dei colloqui di metà agosto, e in attesa dell'accordo al Congresso Usa per un nuovo piano di stimolo, mentre continuano ad aumentare i contagi di coronavirus, anche se aumentano le speranze di un vaccino contro il Covid.