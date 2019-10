Borsa di Tokyo chiude in moderato rialzo su speranze commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 21 ottobre 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo, prima della pausa festiva di domani. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi con un progresso dello 0,25% a 22.548,90 punti. A sostenere gli scambi sono i segnali incoraggianti sule fronte commerciale Usa-Cina. Nel fine settimana il vice premier cinese Liu He ha fatto sapere che Pechino sta lavorando con Washington per rispondere alle sue principali inquietudini e ha detto che sono stati "realizzati dei progressi significativi in diversi ambiti, gettando le basi per la firma di un accordo per tappe".Intanto dal fronte è giunto il dato sulla bilancia commerciale del Giappone. Nel mese di settembre, le esportazioni del paese sono scese su base annua del 5,2%, peggio della flessione del 3,6% attesa dal consensus, anche se in miglioramento rispetto al -8,2% di agosto.