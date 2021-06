Borsa di Tokyo chiude in moderato rialzo, campagna vaccinale accelera in Giappone e Cina

Valeria Panigada 3 giugno 2021 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in moderato rialzo, nonostante i deboli riscontri giunti dal fronte macro con l'indice Pmi servizi che a maggio ha mostrato una nuova contrazione, per il 16esimo mese consecutivo. A sostenere gli scambi sono le speranze di ripresa economica, legate all'accelerazione della campagna vaccinale in Giappone. Anche la Cina starebbe accelerando nella campagna vaccinale a un ritmo impressionante. Secondo quanto riportato da Associated Press, nell'arco di soli cinque giorni il mese scorso, il paese del Dragone ha somministrato 100 milioni di dosi del suo vaccino contro il Covid e le autorità sanitarie cinesi affermano che sperano di coprire l'80% della popolazione da 1,4 miliardi di persone entro la fine dell'anno. In questo quadro, l'indice Nikkei ha terminato con un +0,39% a 29.058,11 punti.