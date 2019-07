Borsa di Tokyo chiude in moderato rialzo, azionario asiatico in ordine sparso

Valeria Panigada 4 luglio 2019 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha archiviato la seduta odierna con segno più, in scia ai rialzi di Wall Street ieri sera (l'S&P500 e il Dow Jones hanno aggiornato i massimi storici). L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un +0,30% a 21.702,45 punti e il Topix ha guadagnato lo 0,65% a 1.589,78 punti. A sostenere gli acquisti le speculazioni su un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve di Jerome Powell già nel mese di luglio, dopo la pubblicazione del report occupazionale del settore privato stilato da ADP e Moody’s Analytics. A questo punto sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro Usa, in uscita domani.Sullo sfondo rimangono le incertezze per un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina dopo la tregua raggiunta nel corso del G20 di Osaka. Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha fatto sapere che le trattative riprenderanno settimana prossima, aggiungendo però che nessuna data è stata ancora fissata al momento. Si tratterà molto probabilmente di confronti telefonici tra i responsabili commerciali dei due paesi.In questo quadro gli altri listini asiatici si sono mossi in ordine sparso. Shanghai segna un calo dello 0,40%, Hong Kong è piatta con un -0,02%, mentre Taiwan sale dello 0,30%, insieme a Singapore con un +0,23%. Positiva anche Sydney che ha terminato con un progresso di circa mezzo punto percentuale (+0,57%).