Borsa di Tokyo chiude in leggero rialzo, balzo della compagnia aerea Ana

Valeria Panigada 26 aprile 2021 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo che ha archiviato la seduta odierna in moderato rialzo. L'indice Nikkei ha chiuso con un progresso dello 0,36% a 29.126,23 punti. A sostenere gli scambi la buona performance dei titoli legati al turismo con la compagnia aerea All Nippon Airways (ANA) che sono balzati di quasi 6 punti percentuali (+5,8%) dopo aver indicato una perdita operativa annua meno forte di quello anticipato precedentemente.