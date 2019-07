Borsa di Tokyo chiude in leggero calo in attesa di Powell, azionario asiatico misto

Valeria Panigada 10 luglio 2019 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna all'insegna della cautela, in attesa dell'audizione di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, al Congresso Usa, prevista nel pomeriggio. Importante per capire se la banca centrale americana taglierà i tassi di interesse nella riunione di fine mese, come si aspetta il mercato. In serata la Fed pubblicherà i verbali dell'ultimo meeting. In questo quadro l'indice Nikkei ha terminato con un ribasso dello 0,15% a 21.533,48 punti e il Topix ha ceduto lo 0,23% a 1.571,32 punti.Gli altri listini asiatici si sono mossi in ordine sparso intorno alla parità. Sydney ha chiuso con un rialzo dello 0,27%, Hong Kong segna un progresso dello 0,34% mentre Shanghai ha imboccato la via dei ribassi segnando un calo dello 0,20%. Sul fronte commerciale sono riemerse alcune tensioni. Ieri Larry Kudlow, consulente economico alla Casa Bianca, ha affermato che Stati Uniti e Cina potrebbero non riuscire mai a raggiungere un accordo commerciale, a causa della difficoltà a risolvere alcune questioni.