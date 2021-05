Borsa di Tokyo chiude in deciso ribasso, pesano timori su impennata Covid

Valeria Panigada 19 maggio 2021 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in territorio negativo, in scia ai ribassi di Wall Street ieri sera e in attesa dei verbali della Fed sull'ultima riunione di politica monetaria, che verranno diffusi questa sera. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un -1,28% a 28.044,45 punti. A pesare sugli scambi anche i timori legati a una impennata di coronavirus che pesa sull'economia del Giappone.Nel mese di marzo la produzione industriale del paese è salita su base mensile dell'1,7%, secondo la lettura finale del dato, rivisto al ribasso rispetto alla crescita del 2,2% inizialmente riportata. Su base annua, la produzione industriale del paese è salita del 3,4%, rivista anche in questo caso al ribasso rispetto al +4% del dato preliminare.Le rassicurazioni del governatore della Bank of Japan (BoJ) non sono state sufficienti a rassicurare gli investitori. Haruhiko Kuroda ha affermato che la banca centrale del Giappone estenderà il suo programma di sostegno alla pandemia oltre la scadenza di settembre se necessario. "Per ora, i rischi per le prospettive economiche del Giappone sono al ribasso", ha detto Kuroda in un discorso durante un seminario.