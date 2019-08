Borsa di Tokyo chiude in deciso ribasso dopo annuncio Trump

Valeria Panigada 2 agosto 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

L'azionario asiatico ha imboccato la via dei ribassi su nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato con un tweet nuovi dazi del 10% su 300 miliardi di beni cinesi a partire dal primo settembre in attesa di un accordo, che stenta ad arrivare.Sempre sul fronte commerciale, oggi il Giappone ha deciso di rimuovere la Corea del Sud dalla sua lista di partner favoriti a partire dal prossimo 28 agosto. Il governo di Seoul non ha tardato a rispondere, dicendosi profondamente delusi dalla decisione del Giappone e pronti a reagire severamente.In questo contesto l'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi di oggi in ribasso del 2,11% finendo a 21.087,16 punti e il Topix ha ceduto il 2,16% a 1.533,46 punti. Tra i singoli titoli, Toyota ha lasciato sul parterre il 2,3% dopo aver abbassato la sua stima sull'utile dell'intero anno a causa del rafforzamento dello yen, nonostante abbia realizzato la sua miglior performance trimestrale in circa quattro anni nel periodo aprile-giugno.