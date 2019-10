Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo su ottimismo per i negoziati Usa-Cina

Valeria Panigada 11 ottobre 2019 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in deciso rialzo, insieme a tutti i listini dell'area Asia-Pacifico, sull'ottimismo per i negoziati in corso tra Stati Uniti e Cina che potrebbero evitare una escalation della guerra commerciale. L'indice Nikkei ha guadagnato l'1,15% a 21.798,87 punti. I negoziati "sono andati molto, molto bene", ha commentato il presidente americano Donald Trump, anticipando che oggi incontrerà il vicepremier cinese. Reuters riporta inoltre la dichiarazione di un funzionario della Casa Bianca, che ha riferito che l'incontro è, "probabilmente, andato meglio delle attese".