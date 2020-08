Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo dopo rally Wall Street

Valeria Panigada 13 agosto 2020 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in deciso rialzo, incoraggiata dal rally di Wall Street. L'indice Nikkei ha terminato con un progresso dell'1,78% a 23.249,61 punti. Tra i titoli, gli acquisti si sono concentrati sui produttori di chip dopo i forti guadagni dei titoli tecnologici a New York. La maggior parte dei listini dell'area Asia-Pacifico si sono mossi in territorio positivo, ad eccezione di Hong Kong che segna un ribasso dello 0,24%, e di Sydney che ha chiuso in calo dello 0,66%.