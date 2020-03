Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo, azionario asiatico di buon umore in scia a Wall Street

Valeria Panigada 27 marzo 2020 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha terminato in deciso rialzo l'ultima seduta della settimana, sostenuto dal rally di Wall Street. L'indice Nikkei ha chiuso con un +3,88% a 19.389,43 punti, archiviando l'ottava con un guadagno dell'11%, il più alto mai registrato prima dal listino nipponico in una sola settimana, secondo quanto sottolineato da Reuters. Anche gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono in territorio positivo, sulla speranza che oggi il Congresso Usa approvi il maxi-piano di stimolo da 2mila miliardi di dollari. Si tratta dell'ultimo step, prima che il testo passi sul tavolo di Donald Trump per la firma.