Borsa di Tokyo chiude in calo, tornano incertezze su accordo commerciale Usa-Cina

Valeria Panigada 3 luglio 2019 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in territorio negativo. L'indice Nikkei ha lasciato sul parterre lo 0,53% finendo a 21.638,16 punti e il Topix ha perso lo 0,65% a 1.579,54 punti. A pesare sugli scambi l'incertezza che un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina venga raggiunto in tempi brevi, in assenza di dettagli concreti e di date precise sui prossimi incontri.Intonazione negativa anche sugli altri listini dell'area Asia-Pacifico. Shanghai segna una flessione dello 0,97%, Hong Kong è debole con un -0,28%, Taiwan cede cede l'1,12%, Singapore scivola dello 0,30%. Unica eccezione è Sydney che ha terminato con un rialzo dello 0,56%. Nonostante il calo dell'indice Pmi servizi e Composite a giugno, il giudizio sull'attività economica dell'Australia rimane positivo, in quanto il settore dei servizi si è confermato più solido alla fine del secondo trimestre di quanto non lo fosse all'inizio dell'anno.