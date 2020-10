Borsa di Tokyo chiude in calo, si allontana speranza di un piano Usa prima delle presidenziali

Valeria Panigada 20 ottobre 2020 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in territorio negativo, sulla scia di Wall Street. Sui mercati pesa la mancanza di progressi nei negoziati tra democratici e repubblicani per il nuovo piano di stimolo dell'economia americana per compensare l'impatto della crisi sanitaria. Finora le trattative non hanno portato a un accordo, allontanando le speranze di un via libera prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre. In questo quadro, l'indice Nikkei ha lasciato sul parterre lo 0,44% a 23.567,04 punti. Anche gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono deboli, con Sydney che ha terminato con una flessione dello 0,7%, mentre Hong Kong e Shanghai si muovono intorno alla parità (rispettivamente -0,06% e +0,18%).