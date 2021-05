Borsa di Tokyo chiude in calo in scia a Wall Street, attesa per l'inflazione Usa. Tonfo di Taiwan su paura Covid

Valeria Panigada 12 maggio 2021 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna in territorio negativo in scia ai cali di Wall Street. L'indice Nikkei ha lasciato sul parterre l'1,6% a 28.147,51 punti. Sui mercati pesa l'attesa per il dato sull'inflazione degli Stati Uniti, che ad aprile dovrebbe salire al 3,6% su base annua. Nonostante vari funzionari della Federal Reserve abbiano ribadito la posizione fermamente dovish, gli investitori sono preoccupati che l'aumento dell'inflazione con un picco dei prezzi delle materie prime possa costringere la Fed ad alzare i tassi di interesse prima del previsto.Anche gli altri listini dell'area Asia-Pacifico hanno imboccato la via dei ribassi oggi. Si segnala in particolare il tonfo di Taiwan, caduta di oltre l'8% sui timori, archiviando la peggiore seduta dal 1994, sulla paura per nuovi contagi da Covid. Le autorità del paese starebbero pensando a restrizioni più severe per affrontare un aumento dei casi da Covid, dopo aver rilevato alcuni casi senza una chiara fonte di infezione.