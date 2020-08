Borsa di Tokyo chiude in calo, azionario asiatico misto in attesa del piano di stimolo Usa

Valeria Panigada 6 agosto 2020 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi in territorio negativo di fronte all'incertezza sul nuovo piano di rilancio degli stati Uniti. Dopo giorni di negoziati al Congresso, Democratici e Repubblicani ancora non hanno trovato una intesa sulle misure da inserire, con disaccordi che persistono soprattutto su alcuni punti chiave, come l'indennità di disoccupazione. L'indice Nikkei ha terminato con una flessione dello 0,43% a 22.418,15 punti. Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono in ordine sparso, con Shanghai e Hong Kong in calo, mentre Sydney ha chiuso con un rialzo dello 0,68%.