Borsa di Tokyo chiude con segno meno, azionario asiatico misto dopo rally tecnologici a Wall Street

Valeria Panigada 18 agosto 2020 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta all'insegna delle vendite per la Borsa di Tokyo che ha chiuso anche oggi con segno meno, dopo un inizio di settimana negativo. L'indice Nikkei ha terminato con una flessione dello 0,20% a 23.051 punti. L'azionario asiatico si muove in ordine sparso dopo il rally dei titoli tecnologici a Wall Street. Se Tokyo ha chiuso in calo, Hong Kong è piatta con un -0,04% mentre Shanghai sale dello 0,23% e Sydney ha terminato con un +0,77%.