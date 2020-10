Borsa cinese riapre con balzo fino a +3%, a Hong Kong focus su Ipo Everest Medicines (titolo +35%)

Laura Naka Antonelli 9 ottobre 2020 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

La Borsa cinese riapre e gli indici azionari scattano subito verso l'alto, complice la buona notizia arrivata dal fronte macroeconomico. La borsa di Shanghai sale fino a +1,89%, con la componente Shenzhen che balza di oltre +3%.Occhio alla pubblicazione dell'indice Pmi servizi della Cina elaborato dalla società privata Caixin, che è salito a settembre al ritmo più veloce degli ultimi tre mesi, avanzando a 54,8 punti, meglio dei 54,3 punti attesi dal consensus, e in rialzo rispetto ai 54 punti di agosto.Il dato conferma la fase di espansione, in quanto superiore ai 50 punti, soglia di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra) dell'attività economica.Focus anche sulla borsa di Hong Kong, dove protagonista è stata l'Ipo della start-up farmaceutica Everest Medicines.Il titolo ha fatto il suo debutto con un rally di oltre +35% rispetto al prezzo di collocamento. La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo invece dello 0,12%, a 23.619,69 punti.Non solo Wall Street - che ieri ha chiuso positiva - ma è l'azionario globale intero che continua a sperare che il Congresso Usa riuscirà alla fine a varare un nuovo piano di stimoli economici anti-Covid.