Borsa Tokyo vola: Nikkei sale del 2,66% e tocca massimi dal 1990

Daniela La Cava 29 dicembre 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Giornata di decisi rialzi sulla Borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha toccato il livello più alto dal 1990. L'indice nipponico ha mandato in archivio la giornata con una crescita del 2,66% a quota 27.568,15 punti (livelli che non vedeva dall'agosto 1990, secondo Refinitiv) mentre il Topix ha terminato gli scambi a +1,75% a 1.819,33 punti. Un rally sostenuto dalle speranze di una ripresa economica in scia alla ratifica del piano di stimolo economico Usa per far fronte agli effetti della pandemia.