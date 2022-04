Borsa Tokyo positiva, male Hong Kong e Shanghai in attesa misure di stimolo anti-Covid. Futures Usa in solido rialzo

Laura Naka Antonelli 21 aprile 2022 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa in solido rialzo e borse asiatiche contrastate. Ieri a Wall Street Il Dow Jones Industrial Average è salito di 249,59 punti, o dello 0,71%, a 35.160,79 punti; lo S&P 500 è sceso a 4.459,45 mentre il Nasdaq Composite ha fatto peggio, scendendo dell'1,22% a quota 13.453,07 punti.L'azionario made in China rimane sotto pressione, con gli investitori che attendono nuove misure di sostegno a favore dell'economia da parte delle autorità di Pechino, per far fronte al rallentamento provocato dalla nuova ondata di Covid e dalla politica zero Covid tipica della Cina, caratterizzata da misure severe di lockdown.La borsa di Shanghai cede lo 0,81%, mentre Hong Kong fa peggio con un calo dell'1,30%.L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo avanza invece dell'1,30%, Sidney fa +0,43%, Seoul +0,56%. In pre-mercato i futures sul Dow Jones avanzano dello 0,40%, quelli sullo S&P 500 dello 0,51%, quelli sul Nasdaq dello 0,76%.