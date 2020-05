Borsa Tokyo plaude al nuovo bazooka fiscale di Abe, Hong Kong sconta tensioni Usa-Cina

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2020 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,70% a 21.419,23, beneficiando delle indiscrezioni, rilanciate da Bloomberg, sull'arrivo di nuovi stimoli all'economia del valore di 117,1 trilioni di yen. Il nuovo bazooka fiscale include 1,9 trilioni di yen da mettere direttamente nelle tasche delle piccole aziende; 2 trilioni di yen, che saranno stanziati per sostenere le economie regionali; 3 trilioni, che saranno destinati alla sanità.Il governo di Tokyo punta però anche a ulteriori spese di bilancio per un importo di 31,9 trilioni di yen. Questo secondo budget extra include 11,6 trilioni di yen di finanziamenti alle imprese.Il boom delle spese sarà finanziato da nuove emissioni di bond che, sempre secondo Bloomberg, dovrebbero crescere quest'anno fiscale di un valore fino a 60 trilioni di yen, superando quota ¥200 trilioni.L'azionario asiatico è però per lo più negativo oggi, sulla scia di rumor secondo cui l'amministrazione Trump starebbe valutando diverse sanzioni contro la Cina, in particolare contro funzionari, uomini di affari e istituzioni finanziarie, in risposta alla nuova proposta di legge approdata al Parlamento cinese che, se approvata, lancerebbe nuove restrizioni e controlli su Hong Kong.In particolare, il dipartimento del Tesoro Usa potrebbe imporre controlli su alcune transazioni e congelare asset di funzionari e imprenditori cinesi.Nessuna decisione sarebbe stata però presa, stando alle fonti interpellate da Bloomberg. Deboli le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,21%, Hong Kong -1,02%; Sidney sotto pressione con -0,24%, Seoul arretra dello 0,05%.