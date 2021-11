Borsa Tokyo piatta, giù Hong Kong ma occhio a buy su JD.com e Netease dopo news Hang Seng

Laura Naka Antonelli 22 novembre 2021 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Seduta contrastata per le borse asiatiche, con l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che ha chiuso piatto, con una variazione pari a +0,09% a 29.774 punti.La borsa di Hong Kong è scesa dello 0,52% circa: si sono messi comunque in evidenza in senso positivo i titoli JD.com e Netease, in solido progresso dopo l'annuncio di venerdì scorso, relativo alla loro inclusione, a partire dal prossimo 6 dicembre, nell'indice azionario benchmark Hang Seng.Bene invece la borsa di Shanghai, in rialzo dello 0,61%. Ancora meglio Seoul, scattata dell'1,42%, complice il rally di Samsung Electronis, balzata del 5% circa. Borsa di Sidney in calo dello 0,69%