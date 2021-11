Borsa Tokyo: indice Nikkei 225 in calo -0,43%. Focus su annuncio banca centrale Australia

Laura Naka Antonelli 2 novembre 2021 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,43% a 29.520 punti. Protagonista oggi nell'area dell'Asia-Pacifico l'annuncio della RBA (Reserve Bank of Australia), banca centrale dell'Australia, relativo alla decisione di mantenere invariato il target sul tasso di interesse al minimo dello 0,10%.L'RBA ha ritirato tuttavia la strategia volta a fissare al valore di 10 punti base il target dei rendimenti dei titoli di stato australiani con scadenza nell'aprile del 2024.Così facendo, la RBA ha praticamente abbandonato la YCC (yield curve control, controllo della curva dei rendimenti)."La decisione di interrompere la strategia di target sui rendimenti riflette il miglioramento dell'economia e i progressi fatti, annunciati prima delle attese, verso il raggiungimento del target di inflazione", ha commentato il governatore dell'RBA Philip Lowe.Bene in Asia anche la borsa di Seoul, con l'indice Kospi in solido rialzo (+1,53%), grazie anche al balzo di circa il 3% delle quotazioni di Samsung Electronics.Poco mosso l'Hang Seng, mentre la borsa di Shanghai segna un ribasso dell'1,25%. La borsa di Sidney è in flessione dello 0,63%.Da segnalare che ieri Wall Street ha chiuso la prima sessione di novembre in territorio positivo, testando nuovi record.Lo S&P 500 è salito dello 0,18% alla chiusura record di 4,613.67; il Dow Jones Industrial Average è avanzato di 94,28 punti a 35.913,84 punti, segnando anch'esso un nuovo record. Massimo storico di chiusura anche per il Nasdaq Composite, in crescita dello 0,63% a 15.595,92 circa.