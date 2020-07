Borsa Tokyo in rosso: -0,87% per il Nikkei su timori Covid

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in rosso per la Borsa di Tokyo in scia ai timori legati all'evoluzione della pandemia del mondo. L'indice Nikkei ha così mandato in archivio la seduta con una flessione dello 0,87% a 22.587,01 punti. A livello macro, la lettura finale di maggio della produzione industriale ha mostrato una flessione annua del 26,3% rispetto alla precedente lettura pari a -25,9 per cento. Su base mensile il dato è sceso dell'8,9%, in lieve peggioramento dal precedente -8,4 per cento. Si tratta della lettura finale.