Borsa Tokyo in rialzo dello 0,23%, nuovi rumor su trattative commerciali Usa-Cina

Laura Naka Antonelli 6 dicembre 2019 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,23%, a 23.354,40 punti nonostante il pessimo dato relativo alle spese per consumi che, nel mese di ottobre, sono scese del 5,1%, più del calo del 3,2% previsto, e in deciso peggioramento rispetto al balzo del 9,5% di settembre. Il trend si spiega con l'aumento dell'Iva, scattato in Giappone lo scorso 1° ottobre.Comunicati oggi dal fronte macro giapponese anche i salari che, su base reale, sono aumentati dello 0,5%, più del +0,2% atteso e rispetto ai precedenti +0,5%.Sul fronte delle trattative commerciali Usa-Cina, il Wall Street Journal ha riportato indiscrezioni secondo cui le controparti non avrebbero trovato un'intesa sugli acquisti di prodotti agricoli americani che Pechino dovrebbe effettuare. Oggi i mercati globali attendono la pubblicazione del report occupazionale Usa del mese di novembre: il dato sarà reso noto alle 14.30 ora italiana.Riguardo agli altri indici azionari, la borsa di Shanghai è piatta con +0,06%; Hong Kong +0,68%, Sidney +0,36%, Seoul +0,84%.