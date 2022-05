Borsa Tokyo in rally di oltre +2%. Cina allenta lockdown Covid, balza anche Hong Kong. Oggi WS chiusa

Borsa Tokyo in rally del 2% circa, sentiment positivo nell’azionario asiatico. I mercati reagiscono positivamente alla decisione del governo di Pechino di allentare i lockdown imposti per arginare il Covid. L’allentamento delle restrizioni interessa in particolare le città di Pechino e di Shanghai, a due mesi da quando le autorità hanno ordinato ai cittadini di rimanere confinati nelle loro abitazioni.

Nella giornata di domenica, in tutta la Cina continentale il numero di nuovi casi con sintomi è sceso a 20 unità, dai 54 nuovi casi di sabato.

Oggi l’azionario mondiale è orfano di Wall Street, chiusa in occasione della festività nazionale del Memorial Day. La borsa di Shanghai sale dello 0,50%, Hong Kong +1,96%, Sidney +1,30%, Seoul +1,18%.