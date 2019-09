Borsa Tokyo fin oltre -1%, sconta aumento Iva e stacco cedole. Trump lancia alert su crash mercati con suo impeachment

Laura Naka Antonelli 27 settembre 2019 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Cautela sull'azionario asiatico, sulla scia dei continui timori legati alla procedura di impeachment contro il presidente Donald Trump. Procedura che è stata aperta ufficialmente nella giornata di martedì, dalla speaker della Camera dei rappresentanti, l'esponente democratica Nancy Pelosi.L'impeachment contro Trump, affermano alcuni analisti, rischia di aumentare la volatilità sui mercati, già assediati dalle preoccupazioni per le conseguenze della guerra commerciale Usa-Cina.Nella giornata di ieri è stato lo stesso Trump a parlare del procedimento aperto a suo carico affermando che, se venisse rimosso dalla Casa Bianca, "i mercati farebbero crash".Trump ha aggiunto nel post su Twitter: "Pensate che sia una fortuna il fatto di aver assistito al migliore mercato azionario e alla migliore economia della nostra storia? Non è andata così".Borsa Shanghai piatta. La borsa rimarrà chiusa la prossima settimana in occasione delle celebrazioni per il 70 esimo anniversario della Cina comunista. Diramato oggi il dato sui profitti industriali, che hanno segnato ad agosto una flessione del 2%, rispetto al rialzo di luglio, pari a +2,6%. Dall'inizio del 2019, il trend del dato è di un calo dell'1,7%.Borsa Tokyo particolarmente sotto pressione in una seduta in cui molte aziende hanno staccato i dividendi, ma anche in vista del temuto aumento dell'Iva, che scatterà il prossimo 1° ottobre, portando l'aliquota dall'attuale 8% al 10%. L'indice Nikkei 225 ha chiuso in flessione dello 0,77%, ma ha perso fino a -1,3% nel corso della sessione.Tra le società giapponesi quotate che hanno staccato i dividendi Kansai Electric Power, il cui titolo ha ceduto -4% circa e Sumitomo Mitsui Financial Group, in calo frazionale.