Borsa Tokyo entra in correzione con tonfo oltre -3%, poi ne esce. In Asia sell post Wall Street ma bene titoli oil con boom petrolio

Laura Naka Antonelli 5 ottobre 2021 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Brutta giornata per le borse asiatiche, con l'indice Nikkei 225 che è scivolato nei minimi intraday fino a oltre -3%, entrando brevemente in fase di correzione, in quanto scambiato a un valore inferiore di oltre il 10% rispetto al massimo testato alla metà di settembre.L'azionario del Giappone e dell'area Asia-Pacifico ha scontato l'ennesimo tonfo di Wall Street, alimentato dal brusco sell off che si è abbattuto sui titoli tecnologici.Piatta Hong Kong, mentre la borsa di Shanghai rimane chiusa nella settimana delle celebrazioni della Golden Week.Borsa di Sidney -0,41%, Seoul -2,07%.L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha terminato la sessione in calo del 2,19% a 27.822,12 punti.Ieri il Dow Jones Industrial Average è sceso di 323,54 punti a 34.002,92 punti, lo S&P 500 ha perso l'1,3% a 4.300,46 punti, mentre il Nasdaq Composite è scivolato del 2,1% a 14.255,48. Gli indici sono stati affossati, in particolar modo, dal trend negativo delle Big Tech del calibro di Apple, Nvidia, Amazon e Microsoft, che hanno continuato a scontare, in quanto azioni growth, il rialzo dei tassi dei Treasuries Usa, sebbene limitato all'1,48%, rispetto al massimo dal mese di giugno all'1,56% testato la settimana scorsa.Molto male anche Facebook, -5%, che ha scontato sia il caso della whistleblower, che ha definito il social networking "traditore della democrazia", che il peggiore down dal 2008 che ha colpito le piattaforme Facebook, Instagram e Whatsapp.In generale, negli Stati Uniti, continuano a tenere banco i timori di una crescita dell'inflazione più alta delle attese, e dunque di un rialzo dei tassi sui fed funds da parte della Federal Reserve in anticipo rispetto alle stime.Sono andati invece bene in Asia i titoli oil, sulla scia del rally dei prezzi del petrolio, seguito alla decisione dell'Opec+ di confermare l'aumento dell'offerta di petrolio a 400.000 barili al giorno per il mese di novembre.Nelle ore precedenti, si era parlato della possibilità che l'Opec+ aumentasse l'offerta, cosa che non è avvenuta.Il rally ha portato il WTI a superare la soglia di $77 per la prima volta dal 2014, e il Brent a salire di nuovo oltre quota $80 e anche oltre $81.Bene alla borsa di Sidney i titoli Beach Energy e Santos; a Tokyo Inpex è balzata di quasi il 5%, mentre alla borsa di Hong Kong PetroChina è salita di oltre il 5%.I prezzi del petrolio continuano a riportare un trend positivo, con il WTI oltre $77,60 al barile e il Brent che supera quota $81 al barile.Oggi in Australia la RBA, Reserve Bank of Australia, ha lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,10%, confermando allo 0,10% il target dei rendimenti dei titoli di stato a tre anni. L'istituto ha confermato anche il programma di acquisto di titoli di stato, che andrà avanti al ritmo di $4 miliardi la settimana almeno fino alla metà di febbraio del 2022.Dal fronte macroeconomico del Giappone, comunicato l'indice Pmi dei servizi del Giappone stilato da Jibun Bank-Markit, che si è attestato a settembre a 47,8 punti, a fronte dei 47,9 punti del Pmi Composite. E' quanto emerge dalla lettura finale dei dati.I dati rimangono in contrazione, in quanto inferiori ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e di espansione - valori al di sopra.Ci sono tuttavia segnali di ripresa: la contrazione del sottoindice della produzione è rallentata, così come il sottoindice dell'occupazione è salito al ritmo più forte dallo scorso aprile.L'ottimismo delle aziende giapponesi, inoltre, si è rafforzato al record in tre mesi.