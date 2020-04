Borsa Tokyo e Sidney in rally oltre +4%, futures DJ +900 punti. Bill Ackman: 'vicini al picco COVID, ottimista'

Laura Naka Antonelli 6 aprile 2020 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rally del 4,24% a 18.576,30. Balzo anche per la borsa di Sidney, +4,06%.La scia di buy è stata alimentata dal sentiment positivo che si respira a Wall Street: i futures sul Dow Jones Industrial Average futures balzano di 872 punti, anticipando un avvio di seduta, nella sessione di oggi lunedì 6 aprile in rialzo fino a +906 punti. Rialzi anche per i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq.Focus sulle dichiarazioni dell'investitore miliardario Bill Ackman, fondatore di Pershing Square Capital Management che, in una serie di twwet, ha detto di "iniziare a essere ottimista", in quanto sembra che i casi di coronavirus negli Usa "stiano toccando il loro picco", mentre "alcuni trattamenti sembrano funzionare".Tornando in Asia, la borsa di Shanghai è sotto pressione con -0,60%, Hong Kong fa +2,43%, Seoul +3,98%.