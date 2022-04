Borsa Tokyo debole, Hong Kong balza con +1,4%. Attenzione focalizzata su inversione curva rendimenti Usa

Laura Naka Antonelli 4 aprile 2022 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Trend positivo per l'azionario asiatico, con la borsa di Hong Kong che spicca con un rialzo dell'1,44%, sostenuto dai buy su Tencent, Alibaba e NetEase. La borsa di Shanghai, chiusa per festività, riaprirà nella giornata di dopodomani. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo sale di appena lo 0,10%, Sidney +0,47%, Seoul +0,33%.L'attenzione degli investitori continua a rimanere focalizzata sull'inversione della curva dei rendimenti Usa nel tratto 2-10 anni, fenomeno che viene considerato anticipatore di fasi di recessione negli Stati Uniti.La curva si è invertita in questo tratto la settimana scorsa per la prima volta dal 2019; al momento, i tassi sui Treasuries a 10 anni viaggiano al 2,4152%, rispetto al 2,4808% dei tassi dei Treasuries a due anni.I futures Usa sono poco mossi e oscillano attorno alla parità.