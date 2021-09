Borsa Tokyo chiusa, tonfo Hong Kong di quasi -4%. Evergrande collassa di nuovo -14%, futures Dow Jones -300 punti

Laura Naka Antonelli 20 settembre 2021 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Ennesima seduta da dimenticare per l'indice benchmark della borsa di Hong Kong Hang Seng, che capitola fino a quasi -4%: tra i tristi protagonisti il collasso di Evergrande Group, le cui quotazioni sono affondate di oltre -14%.Sotto pressione alla borsa di Hong Kong anche i titoli delle compagnie di assicurazione AIA e Ping An Insurance, con perdite fin oltre -7%.Male anche la borsa di Sidney, con l'indice S&P/ASX 200 sceso di oltre il 2%, trascinato al ribasso dai titoli dei colossi minerari Rio Tinto, Fortescue Metals Group e BHP, con perdite fin oltre il 4%.Futures sulla borsa Usa negativi, con quelli sul Dow Jones che stanno capitolando di oltre 300 punti. Chiuse oggi per festività le borse di Shanghai, Tokyo e Seoul.Nel caso di Evergrande, la paura rimane quella del default. Alle prese con un debito monstre di $300 miliardi, Evergrande è un colosso di tali dimensioni da portare diversi analisti a paventare il peggio, in caso di default, non solo per l'economia e l'azionario cinesi ma anche per i mercati esteri.Il gigante ha avvertito gli investitori almeno due volte, nelle ultime settimane, sul rischio di fare default sui propri debiti."Un eventuale collasso di Evergrande rappresenterebbe la prova più grande a cui il sistema finanziario della Cina verrebbe sottoposto negli ultimi anni", ha commentato Mark Williams, capo economista della divisione Asia di Capital Economics.