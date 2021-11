Borsa Tokyo chiusa, Hong Kong vittima di sell off sui tecnologici dopo chiusura negativa Nasdaq

Laura Naka Antonelli 23 novembre 2021 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

Sessione contrastata per le borse asiatiche, orfane della borsa di Tokyo, chiusa oggi per festività. Hong Kong negativa, in calo di oltre l'1%; male anche Seoul, con un ribasso dello 0,60% circa, bene invece la borsa di Sidney, in progresso dello 0,80% circa, mentre la borsa di Shanghai avanza di appena lo 0,20%.In evidenza il calo dei titoli tecnologici, sulla scia delle perdite che hanno colpito il settore a Wall Street. Giù a Hong Kong Tencent, Alibaba, Meituan. Molto male alla borsa di Seoul anche LG Electronics, in calo di oltre il 4%.Ieri a Wall Street il Nasdaq Composite è sceso dell'1,26% a 15.854,76; il Dow Jones Industrial Average è salito di 17,27 punti a 35.619,25 mentre lo S&P 500 ha segnato un calo dello 0,32% a 4.682,94.