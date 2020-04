Borsa Tokyo chiude piatta, Sidney in rally oltre +3% con banche. Attesa per richieste sussidi Usa

Laura Naka Antonelli 9 aprile 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso praticamente piatto a 19.345,77 punti. Shanghai positiva con +0,41%, Hong Kong +0,75%, Sidney balzata del 3,46%, Seoul +1,65%.L'indice azionario australiano S&P/ASX 200 è stato sostenuto soprattutto dagli acquisti sui titoli delle banche come Commonwealth Bank of Australia e Westpac.Seoul ha visto protagonista invece il titolo Hyundai, schizzato di oltre +6%.La Banca centrale coreana ha annunciato oggi di aver lasciato invariati i tassi di interesse, allo 0,75%, dopo il taglio di 50 punti base dell'ultima riunione.Sentiment positivo in Asia, in attesa di conoscere il dato relativo alle richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione Usa che, secondo gli analisti, potrebbero essere balzate di ben 5 milioni di unità, portando le richieste complessive a 15 milioni, a causa del lockdown effect del coronavirus. Gli ultimi due dati diffusi hanno messo in evidenza, infatti, una richiesta dei sussidi da parte di 10 milioni di lavoratori Usa.