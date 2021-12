Borsa Tokyo chiude in rialzo, listini asiatici positivi nonostante timori Omicron

Valeria Panigada 28 dicembre 2021 - 08:29

La Borsa di Tokyo chiude la seduta di oggi in deciso rialzo, dopo un inizio di settimana negativo. L'indice Nikkei ha terminato con un +1,37% a 29.069,16 punti. A sostenere gli scambi la buona intonazione di Wall Street ieri che ha visto l'S&P500 su nuovi massimi storici.A questo si è aggiunto questa mattina il buon riscontro dal fronte macro, con il balzo record della produzione industriale in Giappone. A novembre la produzione è salita del 7,2% rispetto al livello di ottobre, mostrando il maggior aumento dal 1978 e facendo meglio delle attese degli analisti ferme a un +4,8%.Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono per la maggior parte in territorio positivo, con Hong Kong e Shanghai in leggero rialzo. Si ricorda che oggi la Borsa di Sydney e Nuova Zelanda sono rimaste chiuse per festività.