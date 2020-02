Borsa Tokyo chiude in rialzo del 2,38%. Buy in Asia dopo annuncio Pechino su tagli dazi

Laura Naka Antonelli 6 febbraio 2020 - 07:39

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha terminato la sessione in rialzo del 2,38% a 23.873,59 punti, dopo essere balzato nei massimi intraday fino al +3% circa, a seguito dell'annuncio del ministero delle finanze della Cina sull'intenzione di Pechino di dimezzare alcune tariffe imposte ai beni Usa importati.Di fatto, alcune tariffe saranno tagliate dal 10% al 5%, altre, applicate su altri beni importati dagli Stati Uniti, dal 5% al 2,5%. La decisione, è stato specificato, conferma "il progresso sano e stabile delle relazioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti". Progresso che segue il raggiungimento dell'accordo sulla Fase 1, ufficializzato lo scorso 15 gennaio. L'intesa sulla Fase 1 è considerata dalle controparti come il primo passo verso un accordo più comprensivo che possa porre fine alla guerra commerciale tra le due economie.I tagli ai dazi decisi dalla Cina si riferiscono a beni importati dagli Usa valutati $75 miliardi, che sono stati interessati dall'aumento delle tariffe lo scorso 1° settembre del 2019.Solidi acquisti anche sulla borsa di Shanghai, in progresso dell'1,92%; Hong Kong sale del 2,77%, Sidney fa +1,05%, Seoul +2,79%. Intanto, riguardo alla paura per il contagio del coronavirus, la Commissione sanitaria nazionale della Cina ha reso noto che il bilancio delle vittime è salito a 563 morti, a fronte di 28.018 casi confermate di persone infettate.