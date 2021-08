Borsa Tokyo chiude in rialzo, azionario asiatico debole

Valeria Panigada 5 agosto 2021 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso in territorio positivo, sostenuta da alcune incoraggianti trimestrali che hanno fatto passare in secondo piano le ultime cifre di contagi da Covid. A fine giornata l'indice Nikkei ha segnato un progresso dello 0,52% a 27.728,12 punti. Tra i titoli, in evidenza Nippon Yusen, che è balzata in avanti di oltre il 12%, e Hitachi Zoen, in volata di quasi +7%, grazie ai conti diffusi oggi. Bene anche Sony con un +2,4%.Deboli invece gli altri listini dell'area Asia-Pacifico, con Hong Kong in calo dello 0,8% e Shanghai in ribasso dello 0,3%, con gli investitori che si muovono cauti in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa, in uscita domani.